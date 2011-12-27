Дизайнери порадили, в чому зустріти рік водяного дракона

"Якщо ми готуємося до зустрічі, то потрібно максимально постаратися, щоб це було справжнє свято! Маскарад!", - порадила астролог Людмила Добровольська. Вона переконана, що казкового дракона інакше не задобриш. Адже він єдиний з усіх 12-ти тварин східного гороскопу - міфічний. Для колишньої моделі Влади Прокаєвої сукню пошила український дизайнер Айна Гассе. Хоч наступає рік чорного дракона, але лише чорним кольором обмежуватися не варто. Тому коротка чорна сукня прикрашена яскравою брошшю. Подібної кольорової гами, що й Айна Гассе, радить дотримуватися її колега - дизайнер Андре Тан. "Оскільки зараз модні принти, то астрологи і дизайнери пропонують зустрічати Новий рік у пітоновій сукні. Довгі сукні в моді, вони можуть приховати якісь недоліки, оголити плечі. За рахунок провисання ліфа можна приховати якісь маленькі відкладення", - радить дизайнер. Крім того, Тан рекомендує зустрічати Новий рік у червоному, бо в дракона - червоне полум"я. За китайським гороскопом, рік чорного дракона настає 23-го січня. Це рік води, яка несе багато змін, спілкування, радості. А зустрічати його радять астрологи із широким розмахом.

ТСН