Відбулася прем’єра синглу Юлії Лорд «Вісім секунд»

Минулих вихідних відбулася прем’єра синглу української співачки Юлії Лорд «Вісім секунд».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Юлії Лорд, співачка активно репетирує з новим складом музикантів і готує до випуску студійний альбом з піснями власного авторства.

«Справжня німфа альтернативної української сцени стрімко вривається в ряди вітчизняного шоубізу зі свіжим матеріалом», - зазначили у прес-службі співачки.

Першим синглом нового альбому стаkf пісня «Вісім секунд». Трек був записаний у листопаді у студії StarsRecords під Москвою. Саунд-продюсером виступив київський звукорежисер Олег Яшнік. Мастеринг робив Скотт Лламас (Scott Llamas) в Каліфорнії.

«Альбом я вирішила назвати «Вісім секунд», і він пишеться, як «∞ секунд». Символ нескінченності обраний невипадково. У мене є ідея зобразити цей символ у вигляді переплетених молекул ДНК. ДНК - фактично є початком всього живого. Крім того, сама спіраль ДНК є, по суті, символом нескінченності, і може символізувати те, що все в світі не має ні початку, ні кінця, і постійно перетікає з однієї форми в іншу. Весь альбом переповнений асоціаціями про нескінченне очікування любові, про невичерпність цього почуття. А ще існує думка, що чоловікові треба всього лише 8 секунд, щоб зрозуміти, чи закоханий він у жінку, і цю думку я повністю поділяю і підтримую!», - розповідає Юлія Лорд.

Як зазначили у прес-службі, на початку грудня в Києві розпочалися зйомки відеокліпу до пісні. Режисером кліпу став Віктор Скуратовський, оператор - Сергій Трифонов. Роботи над відео вже добігають кінця, зовсім скоро кліп можна буде побачити на вітчизняних музичних телеканалах.

«Я записала цю пісню так, щоб вона відповідала всім моїм внутрішнім налаштуванням, не особливо переймаючись тим, наскільки вона вписується в сучасний український маркетинг. Я впевнена, що люди зможуть відрізнити те справжнє, що йде щиро зсередини мене, від пластмасового хламу, який нахабно нав`язують нам через блакитні ящики. Щодо саунду, то пісня досить незвичайна, і, здається, у нас вийшло не перевантажити її зайвими звуками і гітарними рифами. Вона в підсумку вийшла прозорою, повітряною і чуттєвою», - зазначила співачка.

*** Юлія Лорд отримала популярність завдяки фестивалю «Червона Рута 1997», на якому співачка завоювала друге місце в жанрі «поп-музика», і привернула увагу українських меломанів та діячів вітчизняного шоубізу - Дмитро Прикордонного, який став її продюсером. У 1998 році вийшов дебютний альбом співачки «Танець Душ». Найбільшу популярність Юлія Лорд отримала завдяки відеокліпам «Танець Душ», «Фото / Брудна Як Ангел» (спільно з групою «Скрябін»), і «Дух Молоді» (кавер на пісню групи Nirvana «Smells Like Teen Spirit».

