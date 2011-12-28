Стрічки "Мовчання ягнят" і "Форест Гамп" визнали культурним надбанням

Бібліотека Конгресу США представила щорічний список фільмів, які визнані культурним надбанням і будуть відправлені на вічне зберігання в спеціальний архів. Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Серед них такі кіношедеври, як "Форрест Гамп", "Мовчання ягнят", перший повнометражний фільм Чапліна "Малюк", мультфільм "Бембі" та інші картини.

Відбір 25 фільмів був здійснений спеціальною комісією зі списку претендентів, що складався з 2228 найменувань. Він був сформований в результаті опитування громадської думки.

Кінопроекти, визнані культурним надбанням, зберігаються в спеціальних умовах, які дозволяють захищати оригінальні плівки і їх цифрові копії від руйнівного впливу часу.

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