Міліція не рекомендує батькам відпускати ”дітей” на «КаZантип»

Під час проведення оперативно-профілактичних заходів на території «КаZантипу» (село Поповка, Крим) співробітники правоохоронних органів зафіксували 12 фактів наркоторгівлі, в чотирьох випадках важкі наркотики було привезено з-за кордону.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, всього було вилучено близько 7,5 г амфетаміна, 209 пігулок "екстазі", більше 300 г галюциногенних грибів пселоцибін тощо.

«Незважаючи на всі заходи з попередження наркоманії в знаменитій "Республіці Z", молодь продовжує вживати і розповсюджувати "отруту"», - зазначили в міліції.

Так, днями кримські правоохоронці вилучили у жительки Росії близько 10 доз психотропної речовини (1 г амфетаміну). Жінка привезла наркотик в село Поповка з конкретною метою - продати його на території «КаZантипу», але зробити це вона не встигла. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи, вилучена речовина направлена на дослідження.

Іншим наркоторговцем виявився 19-річний житель Білорусі. Молода людина мала при собі 113 пігулок "екстазі", які він привіз для розповсюдження під час «КаZантипу».

«Для співробітників міліції "КаZантип" все більше стає схожим на літню епідемію, коли проблема наркоманії придбаває такий масштаб, що вилікувати її можливо лише при повному карантині», - зазначили в ЦГЗ міліції Криму. Водночас, констатують правоохоронці, «батьки безстрашно відпускають своїх дітей на "танці", забезпечуючи грошима і сподіваючись, що їхнім дітям вистачить свідомості на те, щоб ніколи не спробувати наркотик».

Як повідомляв УНІАН, офіційне відкриття «Республіки Z» (більш відома назва – «КаZантип») відбулося в селі Поповка під Євпаторією (Крим) у ніч на 29 липня. Цього року «КаZантип» відзначає 15-річний ювілей.

Закриття «КаZантипа» відбудеться 26 серпня.