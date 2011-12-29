«Форреcт Гамп» визнаний історичним надбанням США

Бібліотека Конгресу США провела відбір кінострічок для включення до Національного реєстру фільмів, повідомляє Радіо Свобода.

Найстарішими в оголошеному сьогодні списку є дві німі картини 1912 року: «Плач дітей», що розповідає про рух за заборону дитячої праці перед Першою світовою війною, і «Ліки від пристрасті до покеру» за участю знаменитого коміка Джона Банні.

Найбільш новим фільмом з включених до Реєстру цього року став «Форреcт Гамп» Роберта Земекіса з Томом Хенксом у головній ролі.

До Національного реєстру фільмів щороку вносять 25 картин, які мають культурне, історичне чи естетичне значення. Вони повинні бути зняті мінімум десять років тому. У списку можуть бути повнометражні та короткометражні художні, документальні та мультиплікаційні фільми, аматорське відео.