Янукович підписав закон про безкоштовний показ фільмів про війну

Президент України Віктор Янукович підписав закон про безкоштовний показ художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років.

Закон вступає в силу з 1 січня 2012 року, повідомляє прес-служба Президента.

Закон передбачає доповнити статтю 2 (Форми увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця) Закону України Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років абзацом такого змісту: безкоштовного показу художніх і документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну 1941-1945 років у кінотеатрах та інших закладах культури державної та комунальної форм власності протягом травня.

У прес-службі зазначають, що підписання Президентом України зазначеного закону сприятиме інформованості суспільства про подвиг захисників і визволителів рідної землі, задоволенню культурних і духовних запитів ветеранів війни та людей похилого віку, збереженню пам`яті про трагічні сторінки вітчизняної історії, бойові і трудові традиції українського народу, вихованню в учнівської та студентської молоді почуття патріотизму і шанобливого ставлення до людей старшого покоління, які у боротьбі із фашистськими загарбниками відстояли мир і свободу.

Нагадаємо, що безкоштовний показ фільмів про ВВВ Верховна Рада ввела 9 грудня 2011. Ініціатор законопроекту - депутат Ради від фракції Комуністичної партії Володимир Даниленко.

Як повідомлялося раніше, 17 червня 2011 Конституційний Суд визнав неконституційним встановлення формою увічнення перемоги у ВВВ підйом червоного прапора Перемоги 9 травня.

21 квітня Рада встановила однією із форм увічнення перемоги у ВВВ офіційне підняття 9 травня копій червоного прапора Перемоги на будинках поряд із державним прапором, а Президент Віктор Янукович схвалив це.

Корреспондент.net

