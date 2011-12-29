Забужко: використовувати Ліну Костенко - це цинічний і шахрайський піар-хід

Письменниця Оксана Забужко вважає "цинічним піар-ходом" заяву Юлії Тимошенко про те, що виборчий список об’єднаної опозиції має очолити людина рівня Ліни Костенко.

Про це вона сказала в інтерв’ю журналу "Країна".

"Ліні Костенко 81 рік. Вона ніколи не була громадським діячем. Використовувати її в тій ролі, у якій два роки тому виступала Тигрюля, з якою фотографувалися, – це цинічний і шахрайський піар-­хід. Нахабство, що перевершує все", - заявила Забужко.

"От ставимо на чолі списку людину, яку два покоління знають зі шкільної лави, і вона прикриє всіх інших, невидимих. Та дайте спокій, не юзайте вже цих стариків. Левка Лук`яненка поюзали, Дмитра Павличка – всіх за списком, кого можна було, вже використали", - додала вона.

За словами Забужко, їй теж пропонували увійти до списків різних партій на попередніх виборах, але вона відмовлялася.

"Пропонували всі, крім "Регіонів" і комуністів. На виборах 2006­-го офіційно сватали в першу п`ятірку "Нашої України", де були потім Святослав Вакарчук, Руслана", - сказала вона.

У свою чергу у середу відомі сучасні українські письменники Марія Матіос та Юрій Андрухович заявили про засудження та невизнання рішення Апеляційного суду про підтвердження вироку Юлії Тимошенко.

Як повідомляє сайт Тимошенко, раніше група української інтелігенції звернулася з відкритою заявою, в якій засудила рішення Апеляційного суду і закликала не визнавати вирок, оскільки він є несправедливим, протизаконним і аморальним.

Як відомо, під час виборів президента у 2010 році Забужко публічно виступала проти обох кандидатів – і Віктора Януковича, і Юлії Тимошенко.

Українська правда