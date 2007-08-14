Сюрпризи від організаторів Сорочинського ярмарку

З 14 по 19 серпня 2007 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області проходитиме Національний Сорочинський ярмарок.

Цього року — сюрпризи від організаторів:

виставка національних костюмів народів світу

територію ярмарку прикрасять керамічні скульптури гоголівських героїв

ще більше учасників ярмарку!

В рамках Фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку:

Виступи фольклорних колективів України та країн-гостей ярмарку.

Традиційна театралізована вистава за участю героїв гоголівських творів.

Козацькі розваги від миргородських парубків.

Концертна програма Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г.Майбороди, народного артиста України Павла Дворського.

Чиста криниця — конкурс фольклорних колективів, троїстих музик, гармоністів та бандуристів.

Ярмарковий конкурс «Чарівна коса та козацькі вуса».

Концерт дитячої творчості «Юні зірки Полтавщини на Національному Сорочинському ярмарку»

Великий естрадний концерт «Прощавай, ярмарок 2007!»

Святкові феєрверки!!!

Як завжди на Вас чекає незабутня атмосфера етнічного свята, яскраві враження і чудовий відпочинок!

Офіційне відкриття ярмарку — 15 серпня об 11:00

У суботу, 18 серпня, Сорочинський ярмарок відвідає Президент України Віктор Ющенко .

Цього року у Сорочинському ярмарку заплановано участь понад 20 закордонних делегацій