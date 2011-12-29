Зірку серіалу "Глухар" задушили

15:06, 29 грудня 2011
Культура
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Титова найшли задушеним

Слідчі органи порушили кримінальну справу у зв`язку з убивством актора театру й кіно В`ячеслава Титова, тіло якого знайшли сьогодні вранці в його квартирі у центрі Москви.

"Кримінальну справу порушили за ст. 105 КК РФ (Убивство)", — йдеться в повідомленні на офіційному сайті Слідчого комітету РФ.

"29 грудня у правоохоронні органи надійшло повідомлення про знайдення тіла В`ячеслава Титова з ознаками насильницької смерті... Тіло Титова виявлене приблизно о 10 годині 20 хвилин у квартирі на вулиці Новорогозькій міста Москви з ознаками удушення", — говориться в повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та причетних до нього. З`ясовуються мотиви злочину, повідомляє Слідчий комітет РФ.

В`ячеславу Титову було 40 років, він із 1994 року працював у Театрі імені Маяковського. Титов знявся в декількох фільмах і телесеріалах, зокрема, Глухар, Година Волкова, Марш Турецького, Знахар, Іронія долі. Продовження, Рубльовка Live, Московська сага,
Москва. Центральний округ. У виробництві знаходиться ще кілька фільмів за участю Титова.

Титов дебютував у кіно 1994 року в білоруському фільмі Квіти провінції, за роль у якому був удостоєний державної премії республіки.

Нагадаємо, що тіло Титова знайшла його мати. Актора був задушеним, із поліетиленовим пакетом на голові.
Корреспондент

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