Померла мавпа, яка знялася у фільмі "Тарзан"

Самець шимпанзе по кличці Чита, який грав у старих фільмах про Тарзана, помер у розпліднику для приматів Suncoast в місті Палм-Харбор. Тварині-кінозірці було 80 років. Причиною смерті Чити стала ниркова недостатність. За словами представника розплідника Деббі Кобб, Чита був життєрадісною твариною - любив малювати пальцями і слухати, як сміються люди. Чита знімався у фільмах про Тарзана в період з 1932 по 1934 роки. Зокрема, Читу можна побачити в картині "Тарзан та його подруга" і "Тарзан, людина-мавпа". Шимпанзе в природі можуть доживати до 60 років, але в середньому дикі особини цих мавп живуть 25-35 років.

ТСН