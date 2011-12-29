У США склали рейтинг найприбутковіших фільмів року. Максимум касових зборів приніс останній фільм про Гаррі Поттера - "Дари смерті". Квитків на цю стрічку продали на мільярд триста тисяч доларів. На другому місці - продовження пригод войовничих роботів. Фільм "Трансформери. Темний бік Місяця" виручив у прокаті мільярд сто тисяч. Третя за касовими зборами - романтична сага про вампірів. "Сутінки. Світанок. Частина Перша" принесли авторам трохи більш як півмільярда доларів. Найпровальнішими в американському прокаті визнали пригодницькі стрічки "Зелений ліхтар" та "Ковбої проти прибульців".

ТСН