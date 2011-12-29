Суд зобов’язав "Тригліф" відремонтувати приміщення "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ"

27 грудня Господарський суд Києва своїм рішенням зобов’язав ТОВ "Тригліф" привести у попередній стан приміщення на вул. Басейній, 1/2-А, яке орендують капела імені Ревуцького та видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Про це повідомляє прес-служба мерії.

"Міська влада вимагає не тільки ремонту приміщення муніципальної хорової капели, але й відшкодування збитків", – зауважив заступник голови КМДА Олександр Пузанов.

Як відомо, позов до суду балансоутримувач приміщень КП "Київжитлоспецексплуатація" подало ще у жовтні.

Суперечка між ТОВ "Тригліф", яке володіє 631 кв. м. на першому поверсі будинку №1/2-А на вулиці Басейній, та іншими власниками й орендарями приміщень будинку виникла влітку 2011 року.

У серпні товариство самовільно, без згоди співвласників будівлі, розпочало ремонтні роботи та демонтувало частину міжповерхового перекриття між першим та другим поверхами.

8 листопада конфлікт загострився, коли представники "Тригліфу" майже повністю демонтували перекриття та вторглися до приміщення капели.

Збитки, завдані комунальному майну, було оцінено у понад 153 тисячі гривень.

Українська правда.Київ