На Прикарпатті розпочинається вшанування пам’яті Бандери

В Івано-Франківському центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери сьогодні відкрилася тематична виставка «Степан Бандера – символ нації». Тут зібрані архівні матеріали, література, фотографії, що розповідають про національно-визвольну боротьбу та її лідера, повідомляє Радіо Свобода.

Так на Прикарпатті розпочинається відзначення 103-ї річниці від дня народження Степана Бандери, ідеолога українського націоналізму та провідника ОУН-Б.

Саме на його батьківщині, в селі Старий Угринів Калуського району, в історико-меморіальному комплексі Степана Бандери, відбудуться основні урочистості безпосередньо у день народження, 1 січня.

Панахида і урочисте віче пройдуть і в Івано-Франківську. Їм передуватиме хода громадськості від Вічевого майдану вулицями Незалежності та Степана Бандери до Європейської площі, де до 100-річчя Степана Бандери було встановлено пам’ятник Герою.

Як повідомила директор Центру патріотичного виховання Галина Савченко, для старшокласників проведуть вечір-реквієм, а також прикарпатці матимуть змогу переглянути документальний фільм чеського режисера Алеша Коудели «Бандерівці».