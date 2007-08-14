В Івано-Франківську замість проїзного буде вишиванка

В Івано-Франківську у День Незалежності України міським транспортом можна буде скористатись безплатно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому, за рішенням міської влади, проїхатися в автобусі чи маршрутці безплатно можна буде за однієї умови - якщо пасажир буде вдягнений у національне вбрання (вишиванку). Планується, що родинам, які прийдуть на святкування у вишиванках, будуть вручені пам’ятні подарунки.

Також з нагоди свята міська влада має намір привітати найстарших учасників визвольних змагань.

Цього дня в усіх кав’ярнях та ресторанах, а також в радіоефірі звучатиме виключно українська музика.

Крім того, за даними начальника управління ЖКГ міста Петра КОСЮКА, до Дня Незалежності на 15 найбільших перехрестях міста будуть встановлені дорожні флюгери, а годинник на міській Ратуші у визначені години гратиме гімн України, замість звичної мелодії.

З ініціативою щодо безплатного проїзду в транспорті у святковий день пасажирів у вишиванках до влади міста напередодні звернулося низка громадських організацій.