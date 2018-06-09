Театральні подарунки під ялинку

Напередодні Нового Року київські театри презентували кілька прем’єрних вистав. Усі вони – за класичними творами, хоч деякі виконані в традиційному стилі, а деякі – в дещо осучасненому. А отже, й глядачі сприйматимуть їх по-різному – з захоплення або ностальгією…

Проня й Голохвастов співають Постановка написаної 1979 року оперети Вадима Ільїна та Владлена Лукашова «За двома зайцями» за однойменною п’єсою Михайла Старицького в Київському національному театрі оперети була інтригою сезону. І цю таємницю вдалося зберегти аж до прем’єрних показів, котрі відбулися 17, 18 та 30 грудня.

Ідея поставити цю комедію виникла спонтанно: фрагмент з оперети В. Ільїна та В. Лукашова, презентований під час Гала-концерту на честь закриття сезону в червні, так сподобався глядачам, що це дало необхідний творчий імпульс для створення повноцінної вистави.

Суперпопулярний твір у музичній інтерпретації має свої «фішки». Публіку очікують приємні несподіванки протягом усієї вистави: тандем Голохвастова та його внутрішнього голосу, пристрасне танго Секлити, «стриптиз зі шваброю» Хімки, балетна сцена, у якій сила-силенна лихварів вимагають від Голохвастова повернення боргу.

Аби не порушувати динамізму вистави, її режисер-постановник Богдан Струтинський усі описові моменти комедії «із міщанського життя» переніс у сценографію та пластику.

У виставі глядачі зустрінуться з артистами столичної оперети кількох поколінь: Асею Середою-Голдун, Галиною Грегорчак, Арсеном Курбановим, Сергієм Яцуком, заслуженою артисткою України Людмилою Бєльською, народними артистками Тамарою Тимошко та Людмилою Маковецькою.

«Розмова» на двох У році, що минає, відзначалося 140-річчя Лесі Українки. З цієї нагоди режисер Микола Яремків здійснив у Київському Молодому театрі постановку маловідомого оповідання письменниці «Розмова». Прем’єра однойменної вистави відбулася 13 грудня.

Робити інсценівку не довелося: Хоч цей твір належить до прози, а не драматургії, він написаний як п’єса-діалог. Учасників двоє – відставна Актриса і закоханий у неї юний Поет. Разом вони шукають відповіді на запитання, що таке кохання і чому іноді від нього доводиться відмовлятися, що живить сили митця і чи сумісне щастя творче й особисте…

А ролі співрозмовників виконують народна артистка України Лідія Вовкун та Станіслав Бжезінський.

Оновлена «Емма» Вистава Київського академічного театру «Колесо»«Емма» (п’єса Ярослава Стельмаха за романом Гюстава Флобера «Пані Боварі») вперше була поставлена 1999 року. Вона стала однією з найоригінальніших інтерпретацій зарубіжної класики на українській сцені, була відзначена премією «Київська пектораль-2000» у двох номінаціях. А головне – полюбилася глядачам.

Але спектаклі, як і люди старіють, тож потребують або зняття з репертуару, або оновлення. Режисер-постановник Ірина Кліщевська обрала для «Емми» другий варіант. Тож недавно світло рампи побачила друга сценічна редакція вистави.

У ній грає майже стовідсотково оновлений акторський склад. Крім того, що спектакль помітно помолодшав зовні, він став більш динамічним та лаконічним, змінено деякі акценти режисури. У тому, що «Емма» переживає друге народження, переконаються ті, хто подивиться її оновлене сценічне втілення.

Ви зустрінетесь з акторами Марією Грунічевою, Ольгою Армасар, Аліною Проценко, Вадимом Ляльком, Денисом Драчевським та іншими.

З’явився казковий мюзикл Небагато казок можуть дорівнятися за кількістю театральних і кінопостановок до «Попелюшки» Шарля Перо. Від 25 грудня маємо і свою, київську «Попелюшку» – казковий мюзикл за кіносценарієм Євгена Шварца (музика, лібрето та переклад Вікторії Васалатій).

Постановку здійснила молодий режисер Катерина Чепура. Результатом поєднання мелодійних естрадних мелодій, великої кількості музичних і танцювальних номерів, дотепних жартів майстерних світлових ефектів став видовищний спектакль.

Багато звичних образів мають небанальне трактування. Але незмінною залишається тема перемоги добра й віри в долю.

Казковий мюзикл гратимуть чотири склади виконавців, це театральна молодь, зокрема – Анжеліка Савченко, Павло Піскун Дмитро Чернов, Анастасія Добриніна, Ксенія Баша-Довженко, Олександр Печериця. У головній ролі виступить і авторка, київський композитор Вікторія Васалатій.

Тетяна Кроп