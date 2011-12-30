Ліна Костенко поставила свій підпис на захист Тимошенко

Видатна українська письменниця Ліна КОСТЕНКО та її донька, літературознавець, Оксана ПАХЛЬОВСЬКА підписали спільну заяву української інтелігенції з приводу невизнання рішення Апеляційного суду Києва у справі екс-прем’єра, лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому у повідомленні зазначається, що Л.КОСТЕНКО принципово ніколи не підписує спільних звернень і заяв. Цей випадок є винятковим.

Л.КОСТЕНКО та О.ПАХЛЬОВСЬКА обурені тим, що "влада прийняла садистське рішення етапувати Юлію ТИМОШЕНКО з Лук’янівського СІЗО в колонію, тим більше, що це демонстративно робиться напередодні Нового року".

"Це схоже на цинічний розрахунок на те, що суспільство у приємних передсвяткових турботах забуде про людину, яка вміє принципово і послідовно сказати "ні" знущанню над державою і за це сьогодні йде царсько-сталінським етапом у колонію", - вважають вони.

Як повідомлялося, раніше група української інтелігенції звернулася з відкритою заявою, в якій засудила рішення Апеляційного суду і закликала не визнавати вирок, оскільки він є несправедливим, протизаконним і аморальним.

"Ми, представники української інтелігенції, заявляємо, що не визнаємо несправедливе рішення підконтрольного чинному Президентові Апеляційного суду Києва у справі Юлії ТИМОШЕНКО та сподіваємося, що воно найближчим часом буде скасоване в Європейському суді з прав людини", - йшлося в заяві.