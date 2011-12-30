Дженніфер Лопес зібралася заміж за 20-річного коханця

Днями з`явилася інформація про швидке весілля ДжейЛо з нинішнім коханим, танцюристом Каспером Смартом. Ексклюзивною інформацією поділилося видання Star. Виявляється, Дженніфер Лопес сказала коханому, що, як тільки вона розлучиться з Марком Ентоні, готова втекти з Каспером і вийти за нього заміж. Між тим мати Дженніфер Лопес Гваделупі та її молодша сестра Лінда в один голос просять співачку повернутися до чоловіка, хоча б заради дітей, трирічних близнюків Макса і Емми. Більше того, Гваделупе з Марком Ентоні були досить близькі, однак їхні добрі стосунки завершилися після того, як вона повідомила йому про намір Дженніфер вийти заміж за Каспера Смарта. Видання наводить слова близького друга Дженніфер Лопес: "Вона сказала, що Каспер - перший хлопець, який зміг задовольнити її. До того ж він чудово ладнає з її дітьми Максом і Еммою. Чим більше людей втручається в їхні зі Смартом стосунки, тим непохитнішою стає Дженніфер в бажанні зв`язати себе узами шлюбу з Каспером".

ТСН