У новорічну ніч пограбували Бельмондо

Невідомі залізли в особняк французького актора Жана-Поля Бельмондо в ніч з 31 грудня на 1 січня і вкрали коштовності, які належали артистові та його колишній дружині Наті Тардівель, повідомляє РІА "Новости".

Бельмондо і Тардівель розлучилися в 2008 році після 20 років спільного життя, але продовжують жити під одним дахом - колишня дружина актора має квартиру в його будинку.

В особняку в новорічну ніч нікого не було. За даними поліції, Бельмондо і Тардівель втратили ювелірні прикраси. Точна кількість вкрадених речей і їх вартість не називається.