У новорічну ніч пограбували Бельмондо
11:16, 03 січня 2012Культура
0 0
Вкрали коштовності
Невідомі залізли в особняк французького актора Жана-Поля Бельмондо в ніч з 31 грудня на 1 січня і вкрали коштовності, які належали артистові та його колишній дружині Наті Тардівель, повідомляє РІА "Новости".
Бельмондо і Тардівель розлучилися в 2008 році після 20 років спільного життя, але продовжують жити під одним дахом - колишня дружина актора має квартиру в його будинку.
В особняку в новорічну ніч нікого не було. За даними поліції, Бельмондо і Тардівель втратили ювелірні прикраси. Точна кількість вкрадених речей і їх вартість не називається.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter