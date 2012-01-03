Лувр визнали найпопулярнішим музеєм світу

У 2011 році, за даними адміністрації Лувру, музей відвідали 8,8 мільйона осіб, що робить цей культурний заклад найбільш відвідуваним у світі. У 2008-2010 паризький музей щорічно приймав 8,5 мільйона чоловік. 66% відвідувачів Лувру склали туристи із зарубіжних країн, в першу чергу з США, а також з Бразилії, Італії, Австралії та Китаю. "Ми з радістю констатуємо повернення інтересу до нашого музею з боку американців, а також збільшення числа туристів з країн, що розвиваються", - йдеться в заяві адміністрації. Лувр протягом останніх кількох років очолює список найбільш відвідуваних музеїв світу, який складає впливовий британський щомісячний журнал The Art Newspaper (TAN). Друге місце після Лувру в рейтингу TAN за 2010 рік обіймав Британський музей - 5,8 мільйона відвідувачів за рік, на третьому місці розташовувався нью-йоркський музей Метрополітен з 5,2 мільйона відвідувачів.

ТСН