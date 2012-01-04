"Вікіпедії" виповниться 11 років
07:29, 04 січня 2012Культура
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Закінчився збір коштів
Кампанія відкритої онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" зі збору пожертвувань, яка закінчилася у вівторок, зібрала рекордні 20 млн доларів, повідомляє Бі-бі-сі.
Некомерційний фонд Wikimedia Foundation запустив кампанію збору коштів в листопаді.
Одним з перших пожертвувань був грант на 500 тис. доларів від засновника Google Сергія Бріна та його дружини.
Вперше "Вікіпедія" провела таку кампанію в 2003 році, і рік у рік кількість пожертвуваних грошей зростала.
"Наша модель працює фантастично добре", - заявив глава фонду Сью Гарднер.
"Вікіпедії" 15 січня виповниться 11 років.
Зараз в онлайн-енциклопедії налічується понад 20 мільйонів статей на 282 мовах.
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