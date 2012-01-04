"Вікіпедії" виповниться 11 років

Кампанія відкритої онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" зі збору пожертвувань, яка закінчилася у вівторок, зібрала рекордні 20 млн доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

Некомерційний фонд Wikimedia Foundation запустив кампанію збору коштів в листопаді.

Одним з перших пожертвувань був грант на 500 тис. доларів від засновника Google Сергія Бріна та його дружини.

Вперше "Вікіпедія" провела таку кампанію в 2003 році, і рік у рік кількість пожертвуваних грошей зростала.

"Наша модель працює фантастично добре", - заявив глава фонду Сью Гарднер.

"Вікіпедії" 15 січня виповниться 11 років.

Зараз в онлайн-енциклопедії налічується понад 20 мільйонів статей на 282 мовах.