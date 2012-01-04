Хто нагрів руки на Музеї Шевченка?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО направив звернення генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ з проханням здійснити перевірку ефективності використання державних бюджетних коштів при здійсненні реконструкції музею Тараса Шевченка в Каневі в період 2010-2011 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

У своєму зверненні віце-спікер нагадав, що реконструкція та реставрація об’єктів Шевченківського національного заповідника у Каневі була розпочата у зв’язку з підготовкою до відзначення в 2011 році 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні та у 2014 році – 200-річчя від дня його народження, а фінансування будівництва вказаного меморіального комплексу здійснювалося переважно коштами державного бюджету України.

Окрім того, за словами М.ТОМЕНКА, історія з реконструкцією оновленого будинку-музею Тараса Шевченка в Шевченківському національному заповіднику дає підстави говорити про те, що «якщо у свій час Тарас Шевченко мріяв збудувати собі справжню українську хату на батьківщині і навіть намалював її план, то в Каневі для нього збудували швидше бізнес-офіс». Віце-спікер нагадав, що реконструкція музею до визначеної дати відбувалася в авральному режимі без дотримання елементарних будівельних чи мистецьких норм та стандартів. Це, за словами політика, призвело до того, що уже сьогодні є негативні наслідки. Так, сама місцева влада інформує про проблеми з мармуровим покриттям. За оцінками фахівців та експертів, в приміщенні музею повністю відсутня гідроізоляція будівлі. «Якщо взяти до уваги, що з моменту урочистого відкриття музею пройшло трохи більше року, дані факти наводять на думку про можливе нецільове та неефективне використання коштів, виділених на реконструкцію музею та допущені у зв’язку з цим зловживання на заключній стадії робіт», - наголосив віце-спікер.

Враховуючи значення та високий статус Шевченківського національного заповідника у Каневі, та те, що в 2014 році Україна святкуватиме 200-річний ювілей від дня народження видатного українця, М.ТОМЕНКА попросив генпрокурора здійснити перевірку ефективності використання державних бюджетних коштів при здійсненні реконструкції музею Тараса Шевченка в Каневі в період 2010-2011 років.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ на робочій нараді в Каневі піддав критиці посадових осіб за зволікання з введенням об`єктів Шевченківського національного заповідника і за брак, допущений при виконанні робіт на території заповідника. Зокрема, пасажирський термінал комплексу "Авто-ріка" досі не зданий в експлуатацію, в мармурових плитах, якими вимощено підніжжя Тарасової гори, вже утворилися тріщини.

Губернатор вказав на неприпустимість подібних прорахунків і пообіцяв, що винні будуть притягнуті до відповідальності.

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19 вересня в Каневі за участю віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Україні Бориса КОЛЕСНИКОВА були урочисто відкриті вертолітний майданчик, автомобільний і річковий вокзали. Комплекс "Авто-Ріка" - це двоповерхова окремо розташована будівля - пересадковий пункт з автотранспорту на річковий транспорт і навпаки. Кошторисна вартість об`єкта 47 млн. 624 тис. грн.