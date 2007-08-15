У Луцькому замку залунає сотня дзвонів

У Луцьку відбудеться фестиваль дзвонарного мистецтва "Благовіст Волині".

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль, організаторами якого виступила Луцька міська рада та Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьк, пройде 25 серпня на території Луцького замку.

Як зазначили організатори, метою такого фестивалю є відродження і популяризація давніх традицій дзвонарного мистецтва, естетичне виховання та духовне збагачення молоді. очікують близько сотні учасників.

Фестиваль не є конкурсним, а відтак, його учасниками можуть бути особи, незалежно від статі, віку, віросповідання, які володіють навичками гри на дзвонах.

Програмою фестивалю передбачено проведення передзвонів, тобто демонстрування учасниками гри на дзвонах, майстер-класи, участь у культурно-мистецьких заходах.