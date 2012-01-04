Колишній культурист, зірка фільмів-екшн й екс-губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер знову носить обручку, що зняв кілька місяців назад після того, як його дружина Марія Шрайвер подала на розлучення, передає ІТАР-ТАРС. "Термінатор" у такий спосіб нагадав, що усе ще одружений й прагне зберегти шлюб.

Про це повідомило інтернет-видання TMZ, яке спеціалізується на інформації з життя знаменитостей.

На доказ своїх слів TMZ опублікувало знімок обручки на підмізинному пальці лівої руки (у США обручки носять на лівій руці) Шварценеггера. Фотографія зроблена після новорічної ночі, під час відпочинку екс-губернатора із двома його синами. Як повідомляла раніше американська преса, 56-літня журналістка й член могутнього в США сімейного клану Кеннеді не впевнена у тім, чи варто їй розлучатися зі знаменитим чоловіком, і стала ділитися своїми сумнівами з найближчими друзями.

Сумніви Марії обумовлені її релігійними переконаннями. Жінка є ревною католичкою. А Римсько-католицька церква стоїть на стражі сімейних цінностей і непорушності шлюбу. Шварценеггер же не втрачає надії знову завоювати серце Шрайвер. Її рішення розірвати шлюб не привело до повного розриву відносин пари. Вони регулярно розмовляють по телефону, разом проводять час із дітьми. Наприклад, своє 64-річчя 30 липня "Термінатор" відсвяткував у компанії Шрайвер. Різдво вони також відсвяткували разом з дітьми, яких у пари четверо (дві дочки й два сини).

Нагадаємо, Шварценеггер і Шрайвер оголосили про рішення розійтися на початку травня 2011 року після того, як актор зізнався в зраді й у тім, що має позашлюбного сина. 1 липня минулого року Марія подала на розлучення. Арні погодився платити їй аліменти й відшкодувати судові витрати за шлюборозлучний процес.

ТСН