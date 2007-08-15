Урочисто відкрився Сорочинський ярмарок

Сьогодні о 10 ранку в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбулося урочисте відкриття Сорочинського ярмарку.

Як передає кореспондент УНІАН, у ньому взяли участь віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА, голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ, голова Полтавської обласної ради Олександр УДОВИЧЕНКО.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, приїзд якого організатори заходу чекали сьогодні, переніс свій візит на суботу, 18 серпня.

Крім того, сьогодні на ярмарку відкрився Фестиваль народної творчості і конкурсу фольклорних колективів України і країн-учасниць «Ярмарок збирає друзів».

Усього цього року ярмаркують 217 підприємств, 315 підприємців.

Як повідомлялося, з 1999 року, згідно з указом Президента України, Сорочинський ярмарок одержав статус національного. Цього року він проходить під егідою святкування 70-річчя Полтавської області і 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя.