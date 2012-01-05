Найпопулярнішою книгою 2011 року став любовний роман

Роман англійського письменника і сценариста Девіда Ніколса "Один день" очолив рейтинг 1000 найпродаваніших книг 2011 року. "Один день" - одночасно сумна і смішна, зворушлива і світла історія про кохання, в якій кожен знайде для себе щось дуже важливе" - йдеться у рецензії до книги. Другу стрічку списку посів збірник рецептів кухаря, ресторатора і телеведучого Джеймі Олівера, третю - перший роман відомої комедійної актриси Дон Френч. Четверту позицію займає Емма Донохью з книгою "Кімната", а замикає першу п`ятірку "Прислуга" Кетрін Стокетт. Рейтинг, складений британським виданням The Guardian ґрунтується на лонг-листі з 4838 книг, побували у верхній частині британських літературних чартів в 2011 році. Для збору інформації використовувався сервіс Nielsen Bookscan.

ТСН