Актриса Сальма Хайєк отримала орден Почесного легіону - однієї із найпрестижніших нагород Франції.

Причому уряд Франції приділив увагу не кінематографічним досягненням Хайєк, а її благодійній діяльності. Актриса вже більше 20 років є активною учасницею різних благодійних акцій.

Хайєк стала кавалером ордена Почесного легіону (це найнижча ступінь нагороди), повідомляє CNN.

У 2011 році глядачам були представлені три картини за участю Сальми Хайєк. Зокрема, актриса знялася у французькій стрічці Американець, поставленій Матьє Демі. Також Хайєк виконала одну з ролей в іспанському фільмі Остання іскра життя та озвучила персонажа в мультфільмі Кіт у чоботях.

Нагадаємо, що у липні 2011 року звання офіцера Почесного легіону Франції була удостоєна американська актриса Лайза Мінеллі.

Корреспондент