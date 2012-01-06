Злодії повернули картину Магрітта, викрадену з музею

Картина “Олімпія” бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта повернута у музей, звідки вона була викрадена восени 2009 року.

Про це повідомляє бельгійське агентство Belga з посиланням на Gazet van Antwerpen.

Злодії, які викрали картину у вересні 2009 року з дому-музею художника у Брюсселі, два тижні тому передали її мистецтвознавцю Жанпьє КАЛЛЕНСУ.

Як стверджує експерт, злодії заявили йому, що не змогли продати картину на чорному ринку через великий резонанс про її викрадення у ЗМІ.

Експерт передав картину поліції, злодіїв поки не знайшли.

Орієнтовна вартість полота становить від 800 тис. до 3 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, вранці 24 вересня 2009 року двоє чоловіків грабіжники зайшли до музею Р.Магрітта, що розташовується в одному з передмість Брюсселю. Озброєні пістолетами грабіжники змусили двох з трьох співробітників музею лягти обличчям на землю у дворі закладу, після чого один з нападників перескочив спеціальну огорожу, що відділяла картину від глядачів, і викрав її.

На картині розміром 60 на 80 см зображена оголена дружина художника Жоржетта, на животі якої лежить мушля. Р.Магрітт написав цю картину в 1947 році.