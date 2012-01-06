У Рівному вирішили викупити пам'ятник Нілу Хасевичу

Рівненська міськрада вирішила викупити у Рівненського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом пам’ятник художнику, активному громадському і політичному діячеві, члену Організації українських націоналістів і Української головної визвольної Ради Нілу Хасевичу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили на сесії депутати Рівненської міської ради.

Напередодні сесії обласна організація Української народної партії звернулася до міського голови Рівного Володимира ХОМКА з пропозицією викупити пам’ятник у МАУП, відреставрувати і встановити на вулиці імені Н.Хасевича або поруч з нею у сквері біля залізничного вокзалу.

«Існування у Рівному пам’ятника відомому борцю за незалежність України опинилося під загрозою. Монумент, який свого часу був виготовлений коштом Міжрегіональної академії управління персоналом і коштував близько 70 тис. грн., нині «завис» між власниками (МАУП) та потенційними покупцями», - зазначалося у заяві обласної організації УНП.

Проблема з монументом виникла у зв’язку з майновими питаннями, пов’язаними з припиненням з 25 листопада 2011 року існування Рівненського інституту МАУП.

Депутати Рівнеради вирішили передбачити кошти на викуп пам’ятника та створили комісію, яка визначить місце його встановлення.