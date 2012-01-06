Триває конкурс на кращий логотип Києва

Завершився перший етап конкурсу “Логотип та стиль міста Києва”.

Як повідомляє газета “Хрещатик” (№ 1 від 5 січня), організаційний комітет з питань підготовки та проведення конкурсу зі 130 отриманих робіт затвердив 10 фінальних конкурсних робіт, які були попередньо відібрані членами ради дизайнерів та ради художників.

Серед проектів, що надійшли на конкурс, є роботи професіоналів і просто ініціативних киян, яким небайдужа доля міста.

“Серед них дуже багато талановитих дитячих робіт. Майже всі пропозиції щодо логотипу та стилю столиці дуже цікаві і заслуговують на увагу, є багато свіжих та непересічних ідей, неординарних рішень. Проте професійні дизайнери та художники відзначили й обрали саме 10 ідей, які, на їхню думку, найбільш вдалі за формою, змістом, стилістикою, кольоровим наповненням і відповідають духу сучасного Києва”, - зауважила начальник ГУ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Марина ХОНДА.

Водночас зазначається, що обрані роботи потребують певного доопрацювання і приведення їх у відповідність до технічних вимог конкурсу.

“Для участі у фіналі ми відбирали роботи, де були цікаві ідеї та графічні рішення, якщо ж у них були якісь недоліки, то до кожної роботи для автора ми надавали письмові рекомендації, що потрібно доопрацювати, аби робота відповідала усім вимогам”, - зауважив дизайнер Юрко ГУЦУЛЯК.

Удосконалити власні роботи автори мають до кінця січня. Після чого долучитися до обрання логотипу та стилю столиці зможуть кияни - саме вони й оберуть переможця.

Як повідомляв УНІАН, конкурс на кращий логотип і слоган Києва розпочався наприкінці вересня 2011 року.

Логотип і слоган буде використано у рекламних, комунікаційних та інших заходах для формування позитивного іміджу української столиці за кордоном, збільшення її привабливості на міжнародній туристичній арені. Логотип передбачатиме графічні елементи, образи, шрифти, кольорові рішення, а слоган – ключову ідею.

Переможцем стане той, хто набере найбільше балів за підсумками другого і третього етапів, він отримає премію у розмірі 50 тис. грн.