З найбільшого у Греції музею викрали дві картини
11:51, 09 січня 2012Культура
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О п`ятій ранку спрацювала сигналізація
Невідомі викрали в понеділок дві картини з найбільшого грецького музею образотворчого мистецтва - Національної галереї в Афінах, повідомила поліція.
Як передає РІА новини, близько п`ятої ранку за місцевим часом спрацювала сигналізація музею. Охоронець побачив чоловіка, який тікав з будівлі. Він оглянув експозицію і виявив відсутність двох картин.
Поліція веде розслідування інциденту.
Які картини були викрадені, поки не повідомляється. Основу експозиції Національної галереї складають картини грецьких художників 19 і 20 століття, щойно там завершилася виставка робіт, у тому числі знаменитих європейських художників Рембрандта і Дюрера.
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