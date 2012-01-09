Монету в 1 цент продали за мільйон доларів

У США мідну монету номіналом в 1 цент, датовану 1793 р., продали на аукціоні в Орландо, штат Флоріда, за 1 млн. дол., передає РБК з посиланням на АР.

Аукціон відбувся під час щорічного з`їзду товариства нумізматів Флоріди. Висока вартість монети пояснюється не лише її хорошим станом, але також датою випуску - саме в 1793 р. Сполучені Штати викарбували свої перші монети.