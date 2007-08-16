В Україні розпочав мовлення „Перший громадський канал”, ініціатором створення якого виступив голова Держтелерадіо Едуард ПРУТНІК.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, програма складається поки лише зі щоденного інформаційного випуску. Раніше оголошувалося про наміри створення цього мовника під іншою назвою „Мегаканал”.

До колективу телеканалу належить багато колишніх працівників „Інтеру”, в тому числі його директор Людмила КОРОЛЬ та ведуча інформаційної програми „Час країни” Світлана ЛЕОНТЬЄВА.

Водночас, зазначає DW, за формою власності – це об‘єднання державних обласних телерадіокомпаній, котрі “існували під дахом Держтелерадіо”. Е.ПРУТНІК, не вдаючись в подробиці, каже, що про створення каналу в класичному розумінні не йдеться, але обіцяє якісний конкурентноздатний продукт.

Деякі експерти вважають, що ініціатори „Першого громадського” збираються піти не західноєвропейським шляхом, а стопами російського ОРТ.

Стосовно суспільного значення цього проекту телепродюсер Лаврентій МАЛАЗОНІЯ скептичний. За його словами, попри назву „громадський”, каналові поки що далеко до справжнього громадського телебачення.