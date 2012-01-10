Під Пекіном знайшли сліди динозаврів

На околицях Пекіна виявлено декілька сотень скам`янілих слідів динозаврів, що жили в цьому регіоні 140-150 мільйонів років тому, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Сіньхуа.

Група науковців з Китайського університету геологічних наук знайшла декілька сотень скам`янілих слідів у районі Гуйхуаму в пекінському повіті Яньцин у липні 2011 року.

Дослідження підтвердили, що ці сліди належать динозаврам, що жили в цьому регіоні 140-150 мільйонів років тому, в пізню юрську епоху.

За припущенням учених, сліди були залишені тероподами (хижими ящерами), орнітоподами і тіреофорами (травоїдними птахотазовими динозаврами), і, ймовірно, зауроподами (чотирилапими травоїдними динозаврами).

Сліди динозаврів вперше виявлено в районі Пекіна.