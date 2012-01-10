Ліндсі Лохан запропонували зіграти Елізабет Тейлор

Ліндсі Лохан розглядається в якості кандидата на роль Елізабет Тейлор в телефільмі "Елізабет і Річард: Історія кохання" ("Elizabeth & Richard: A Love Story"), повідомляється на сайті Deadline.

В даний час актриса веде переговори з компанією Lifetime, що займається роботою над проектом. Мова у фільмі піде в першу чергу про стосунки між Тейлор та її чоловіком - актором Річардом Бертоном. Тейлор і Бертон двічі були в шлюбі - з 1964 по 1974 рік і з 1975 по 1976 рік. Актори неодноразово разом знімалися у фільмах. Зокрема, і Тейлор, і Бертон були зайняті в таких відомих картинах, як "Хто боїться Вірджинії Вульф?" і "Клеопатра".

В останні роки Ліндсі Лохан частіше згадується в пресі у зв`язку з різними скоєними нею правопорушеннями, а не через досягнення у сфері кінематографа. Зокрема, в листопаді 2011 року 25-річну актрису засудили до місяця тюремного ув`язнення за порушення порядку відбування умовного покарання (раніше вона звинувачувалася в керуванні автомобілем в стані алкогольного сп`яніння і в крадіжці намиста з магазину). Лохан проте провела у виправному закладі всього чотири з половиною години, так як в`язниця виявилася переповненою.

Однією з останніх акторських робіт Ліндсі Лохан є роль у фільмі Роберта Родрігеса "Мачете". Картина, в якій також знялися Денні Трехо, Джессіка Альба, Мішель Родрігес, Роберт Де Ніро, Стівен Сігал і Дон Джонсон, вийшла в прокат в 2010 році.

Lenta.ru

