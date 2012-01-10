Фома з "Мандрів" зняв кліп у музеї Гончара

Фома з гурту "Мандри" зняв кліп для нової пісні музикантів "Черевики".

"Це нова різдвяна пісня у стилі диско-панк. Вона бєшена і бадьора, по духу схожа на балканську музику, - каже музикант. - Зйомку кліпу проводили у музеї Івана Гончара. Все було у традиційних українських килимах. Сюжету як такого немає. Є персонажі вертепу. "Черевики" - перша пісня з нового альбому, який почали записувати. Коли він з`явиться, важко сказати. Останній диск "Світ" презентували півроку тому. В Україні люблять кожен день видавати нові платівки. Великі музиканти пишуть альбом раз на два-три роки. Бо якщо це справжня музика, тут не може бути конвеєра. У нас змінені орієнтири — перегнати когось і стати крутішим. Швидко нічого не буває".

Фома каже, що не слухає радіостанцій, де крутять одні й ті ж пісні.

"У маршрутках не їжджу і телевізора не дивлюся. Навіть не слідкую за музичними новинками, а слухаю те, що подобається".

Зараз музикант переїжджає жити за місто у приватний будинок. Скаржиться на столичні затори. У Києві матиме тільки маленький офіс у центрі.

Gazeta.ua