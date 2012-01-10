У Сімферополі виберуть королеву Криму–2012

У Сімферополі 14 січня відбудеться конкурс краси "Королева Криму - 2012". Як повідомили УНІАН організатори, найкрасивішу дівчину обиратимуть з 20 представниць усіх регіонів АР Крим. Віковий ценз - від 17 до 22 років. Переможниця конкурсу представить регіон у національному телепроекті «Королева України».

До складу журі увійдуть: президент конкурсу краси «Королева Криму» Вікторія БІЛЬ, художній керівник балету «А6» Андрій ЄРЬОМІН, російський дизайнер Юлія ГЕЛЕВЕРЯ, президент національного телепроекту «Королева Україна» Наталія КОВАЛЬОВА та інші.

За словами організаторів, шляхетною місією для королеви Криму стане участь в акціях із захисту навколишнього середовища та в інших проектах. Дівчата посадять дерева, будуть вести скаутську роботу зі школярами, відвідають дитячі будинки. Переможниці та фіналістки проекту також представлятимуть Крим на всеукраїнських та світових конкурсах.

"В останні роки конкурс привертає увагу професіоналів модної індустрії та шоу-бізнесу. Кримчанки складають конкуренцію дівчатам з інших регіонів країни, досягають успіхів на світовому рівні", - зазначає продюсер конкурсу, голова правління санаторію "Золотий колос" Сергій ЩЕГОЛЄВ.

«У 2011 році фурор викликала Ніна АСТРАХАНЦЕВА - віце-королева Криму - 2009, яка посіла 5-е місце серед учасниць з 90 країн на конкурсі "Міс Земля 2011". Ще одна зіркова красуня - королева Криму - 2011 - Лілія КОЗАЧЕНКО. Її досягнення - перемога на конкурсі "Королева Украни - 2011", - додав С.ЩЕГОЛЄВ.