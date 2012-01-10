У Єгипті відкриють найбільший у світі музей єгипетської культури

У серпні 2012 року на плато Гіза біля підніжжя знаменитих пірамід відкриється найбільший у світі музей єгипетської культури.

У вівторок в Каїрі був підписаний контракт на реалізацію третього заключного етапу будівництва Великого єгипетського музею. Його виконає одна з найбільших єгипетських будівельних компаній Orascom і бельгійська Besix.

Реалізація тільки третього етапу будівництва музею коштуватиме п`ять мільярдів єгипетських фунтів ($ 830 млн), 300 мільйонів на його створення пільговим кредитом виділила Японія, ще 150 мільйонів надала єгипетська сторона. Погашення кредиту буде здійснюватися через 10 років після відкриття музею з його доходів.

Як повідомив на прес-конференції міністр у справах старожитностей Єгипту Мухаммед Ібрагім, третій етап будівництва триватиме 40 місяців, під час яких буде зведена основна будівля музейного комплексу площею 108 тисяч квадратних метрів. Усього музейний комплекс буде розташований на площі 480 квадратних метрів. У ньому постійно буде виставлено близько 100 тисяч експонатів, що відносяться до різних епох єгипетської історії.

"Це найбільший у світі музей єгипетської культури", — сказав Ібрагім.

За словами міністра, його зведення ще раз доведе світові, що "єгиптяни — це народ, який творить, а не руйнує".

"Цей грандіозний проект ми реалізуємо не для себе, а для наших нащадків на багато років вперед", — сказав він.

Крім основного будинку музею, в комплексі передбачені кінотеатр, бібліотека, навчальні класи, зали для конференцій, мультимедійний центр, дитячий музей, музей для людей із обмеженими можливостями, розважальний центр, виставкові зали для тимчасових експозицій та парки. Для зручності туристів, музейний комплекс буде пов`язаний з пірамідами Гізи спеціальної дорогою.

Єгипетська влада розраховує, що Великий єгипетський музей вже через п`ять років після відкриття буде приймати вісім мільйонів відвідувачів щороку.

У зв`язку з цим знадобиться відкриття нових магазинів для туристів, різних підприємств у сфері послуг. Треба буде збудувати не менше 40 нових готелів.

"Все це забезпечить створення 60 тисяч нових робочих місць", — йдеться в заяві єгипетської влади.

Каїрський музей на площі Тахрір вже давно не вміщає усіх пам`ятників єгипетської культури, велика частина яких із часом буде перевезена до Великого єгипетського музею біля пірамід. Зокрема, як пояснив міністр у справах старожитностей, зал скарбів із гробниці Тутанхамона у новому музеї буде в сім разів більший, ніж у старому.

РИА Новости

