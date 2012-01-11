Парк Київська Русь підтримує Міжпарламентська Асамблея країн-учасниць СНД

Центр культури та історії «Парк Київська Русь» у 2012 році заручився підтримкою Міжпарламентської Асамблеї країн-учасниць СНД.

Як повідомили у прес-службі Парку, головою Ради Асамблеї В.МАТВІЄНКО була підписана Постанова, згідно з якою виноситься рішення про схвалення проекту та підтримку V щорічного Міжнародного фестивалю культури та історії «Парк Київська Русь» в 2012 році.

«Успішне проведення в 2011 році IV Міжнародного фестивалю культури та історії «Парк Київська Русь» стало доказом того, що проект розвивається і має величезне значення у збереженні культурної спадщини як для України, так і для інших країн світу», - процитували у Парку слова підтримки Міжпарламентської Асамблеї країн-учасниць СНД.

Як додали у прес-службі Парку, проект підтримується на міжнародному рівні багатьма державними та громадянськими організаціями країн СНД та Європи.

