У Києві створили джазовий біг-бенд

Вперше в Києві 17 найкращих виконавців зібралися разом, щоб грати джаз, так само, як і знамениті американські колективи у 30-тих роках минулого століття. Такому колективу під силу виконувати твори будь-якої складності: 5 саксофонів, 4 тромбони, труби.

У бігг-бенді зібралися музиканти різних поколінь, наймолодшому виповнилося лише 20, найстаршому - 44 роки. Музикознавець Олексій Коган зазначає, що такого колективу Києву не вистачало. "Розмови про цей біг-бенд в повітрі були дуже довго і нарешті це втілилося в те, що музиканти 3 поколінь зібралися в одному колективі і поява біг-бенду це не поганий початок нового року", - наголосив він.

Поки що київський бігбенд орієнтується на кращі колективи Америки 30 років минулого століття. Перші твори звучать в аранжуванні Каунт Бейссі та Сема Нессіко. Можливо за рік-два цей колектив стане настільки популярним, що до музикантів, аби взяти у них інтерв"ю, доведеться записуватися за тиждень, а поки що це прості хлопці, які легко ідуть на контакт і на експеримент.

ТСН