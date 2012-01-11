Марина Владі: Фільм про Висоцького ображає його пам'ять

Французька актриса Марина Владі, вдова поета, актора і композитора Володимира Висоцького розкритикувала творців фільму Висоцький. Дякую, що живий.

"Я отримую з усіх країн світу велику кількість запитань щодо моєї реакції на фільм Висоцький. Дякую, що живий, уривок з якого є в інтернеті. Досі я відмовлялася про це говорити, бо вважаю, що ця стрічка ображає Висоцького, його мистецтво, його пам`ять, а також наше спільне життя ", - сказала актриса в інтерв`ю Известиям.

Вона зізналася, що її шокувало вже те, що фільм був знятий за допомогою старшого сина Висоцького.

"Це вже мене шокувало. І я бачила, як син вихваляється тим, що, домагаючись для актора найбільшої схожості з Висоцьким, вони зробили копію з силікону з посмертної маски Володі, яку я сама зняла. Це не тільки скандально, а навіть страшно. Це аморально й неетично. І якби я була віруючою, я б сказала, що це гріх. Я в розпачі і засмучена ", - сказала Владі.

Деякі кінокритики згодні з Владі в тому, що фільм режисера Петра Буслова є певною помстою сина батькові за його зв`язок з чужою йому жінкою з Парижа, повідомляє РБК.

Видання зазначає, що стрічка здебільшого присвячена не самому співакові, а його оточенню, друзям і знайомим. Творці фільму не зуміли достовірно відтворити образ великого музиканта, поета і актора, кумира мільйонів радянських і російських громадян. Зображений у фільмі співак, що страждає від наркотичної залежності, руйнує потужну харизму Висоцького. Режисер фільму Буслов по суті зняв стрічку про шкоду наркотиків, що руйнують навіть великих людей.

У якості інших, менш значущих помилок відзначаються історичні неточності: так, мова героїв фільму, їхня зовнішність часто не відповідає часу дії стрічки.

Нагадаємо, що фільм, присвячений популярному радянському співаку і поету Володимиру Висоцькому, вийшов 1 грудня 2011 року. У перші дні після виходу фільму Висоцький. Дякую, що живий у московських кінотеатрах був аншлаг. Проте стрічка викликала у росіян змішані почуття.

Водночас кожен десятий росіянин вважає біографічну стрічку Петра Буслова Висоцький. Дякую, що живий найкращим фільмом року.

Корреспондент