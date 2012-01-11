Український фотограф отримав престижну фотопремію

Український художник і фотограф Борис Михайлов отримав ганноверівську премію "Спектрум".

Він став восьмим лауреатом премії, яка дається доволі рідко, пише artukraine.com.ua.

До Михайлова, премію отримали: Бахман Джалали, Іран (2009), Хелен Левіт, США (2008), Марта Рослер, США (2005), Софі Каль, Франція (2002), Джон Балдессарі, США (1999), Томас Штрут, Німеччина (1997) та Роберт Адамс, США (1994).

Премія присуджується Фондом Нижньої Саксонії і Музеєм Шпренгеля у Ганновері за видатні досягнення в галузі фотографії. Грошова частина премії складає 15 тис. євро.

Геній соціальної документальної фотографії Борис Михайлов визнаний не тільки на пострадянському просторі, а і всюди у світі, зокрема у Німеччині, де він довгий час живе та працює.

Українська правда. Життя