Володимир Гришко презентує тур до Дня Незалежності України

Зірка світової опери, Народний артист України Володимир Гришко вперше виступатиме зі своєю вже знаною шоу-програмою „Обличчя нової опери” просто неба на центральних площах українських міст. Про це сьогодні заявив сам оперний співак на своїй прес-конференції.

Концерти відбудуться в Івано-Франківську – 23-го, в Харкові – 24-го та в Донецьку – 26-го серпня. Всі виступи присвячені Дню Незалежності України.

„Після успішного туру оперними театрами 7-ми міст України з проектом „Обличчя нової опери” протягом березня цього року в мене з’явилася мрія виступити з цією ж програмою і на відкритих майданчиках, безкоштовно, для всіх охочих, – розповідає Володимир Гришко. – Адже проект „Обличчя нової опери”, який вперше в Україні поєднав класичну оперу та новітнє шоу, задумувався таким, щоб зробити оперу більш популярною серед українців. Я розумію, що оперний театр відвідує не так багато людей – комусь шкода грошей, хтось має психологічний бар’єр перед класичною оперою. Тому спільно з моїми надійними партнерами банком Райфффайзен Банк Аваль та Страховою компанією Кредо-Класик до Дня Незалежності ми вирішили організувати концерти просто неба, наблизивши таким чином оперу до широкого загалу”.

Програма концертів адаптована для атмосфери масового святкування – лунатимуть композиції, під які можна буде й потанцювати. „Оперне диско” – так називає деякі номери сам В. Гришко. Виключенням став Харків, де виступ пройде в класичному стилі, у супроводі симфонічного оркестру.

Разом з Володимиром Гришком виступатимуть молоді співаки, в яких свого часу повірив Маестро й яким сьогодні надає підтримку. Це 8-річний Віктор Мостика, а також вже знані 17-річний Віктор Мельник, який став „Людиною року” в номінації „Юний талант року-2006”, та 25-річна співачка Ганна Данилюк.

Окрім цього Володимир Гришко виступить на „Гетьманських вечорах”, які пройдуть 21 серпня у Черкасах. На них Маестро заспіває українські народні хіти, які склали основу диска „Пісні Серця”. Цей новий диск Володимира Гришка вийде 29 серпня лейблом „Наш формат” і буде присвячений пам’яті Лариси Роднянської.

Як і під час попереднього туру Страхова компанія Кредо-Класик застрахувала Маестро на суму понад 3 млн. грн., проте організатори сподіваються, що і цього разу сума залишиться не затребувана.

У двох містах – Івано-Франківську та Черкасах – Володимир Гришко розпочне реалізовувати свою нову ініціативу – всеукраїнський пошук талановитих дітей. Її мета – знаходити справжні таланти, а також розвивати систему позитивних стимулів у житті української молоді. В цих містах відбудеться прослуховування дітей. Найталановитіші з них заспівають зі сцен своїх рідних міст разом з Маестро.

25 липня вже вийшов DVD „Обличчя нової опери”, який складається з двох частин: телевізійної версії шоу-програми та документального фільму про залаштункове життя під час туру.

Серед подальших професійних планів В. Гришка – проведення 29 вересня першого в своєму житті сольного концерту в Києві, адже до цього – концерти оперного співака в столиці відбувалися спільно з іншими світовим зірками – Лучано Паваротті, Монсерат Кабальє. Сольний концерт складатиметься з двох частин – у першій лунатиме класика, у другій – популярні світові хіти. Концерт підбиватиме підсумки перед тримісячним відрядженням артиста до Нью-Йорка, де він працюватиме з жовтня по грудень у славетній опері „Метрополітен”.