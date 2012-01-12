Обама зустрівся з Анджеліною Джолі

Президент США Барак Обама зустрівся у середу в Білому домі з голлівудськими зірками Бредом Піттом і Анджеліною Джолі. "Перед тим, як поїхати до Чикаго, Обама в Овальному кабінеті зустрівся з кількома людьми, у тому числі з Бредом Піттом і Анджеліною Джолі", - йдеться в повідомленні кореспондентів президентського пулу, які супроводжують Обаму.

Білий дім про подробиці зустрічі не повідомляв, але за даними ЗМІ, президент обговорив з Джолі її гуманітарну діяльність. Актриса їздить у найнебезпечніші регіони світу, бореться за права жінок і дітей.

Основною ж метою приїзду до Вашингтона для знаменитостей стала прем`єра в столичному музеї Голокосту фільму про війну в Боснії "В краю крові і меду". Це режисерський дебют Джолі, зазначає РІА "Новости".

