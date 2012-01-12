Київ - найбрудніший серед міст Європи

Київ продукує найбільше відходів на душу населення серед інших міст Європи.

Про це пише Українська правда. Київ з посиланням на The Financial Times.

Так, у 2007 році у Києві припадало майже 600 кілограмів відходів на одного жителя, притому, що середній показник по містах Європи становить 511 кг відходів на людину.

Найкращим у цьому списку виявився Цюріх, який продукує 406 кг відходів на людину на рік.

У статті наголошується, що велика частина відходів у містах Європи потрапляє на звалища, "з`їдаючи" дорогоцінну землю, забруднюючи повітря, води і ґрунт, адже при розкладі сміття у повітря виділяється вуглекислий газ і метан.