Американці обрали ікону кіно року

У США роздали щорічні нагороди Народний вибір (People`s Choice Awards) - єдина в американському шоу-бізнесі нагорода, лауреати якої визначаються загальнонаціональним голосуванням.

Нагорода року в номінації Ікона кіно пішла в середу ввечері до ветерана Голівуду темношкірого Моргана Фрімена.

"Дізнавшись, що я вперше в житті номінований на титул Ікона кіно, я вирішив подивитися, що таке ікона. Виявилось, що це такий значок на робочій панелі комп`ютера", - почав свою промову 74-річний актор.

На титул Ікони року також претендували Харрісон Форд, Джордж Клуні, Роберт де Ніро і Том Хенкс.

Фрімен знявся в безлічі фільмів, у тому числі Темний лицар, Сім, Зіткнення з безоднею, Брюс Всемогутній, Водій міс Дейзі. Серед нещодавніх відзначених критикою і публікою кіноробіт Фрімена - роль Нельсона Мандели в стрічці Нескорений (Invictus), знятому Клінтом Іствудом. А за роль другого плану в стрічці Крихітка на мільйон доларів (2005 рік) артист був удостоєний Оскара. Він втілив на екрані найрізноманітніших персонажів - від ув’язненого до президента, від детектива до бога, ставши улюбленцем публіки, як правило, за ролі другого плану.

Рік, що настав, стане врожайним на нагороди для Фрімена - Голлівудська асоціація іноземної преси оголосила, що актор став володарем почесної премії Сесіля Де Мілля, яку він отримає через кілька днів на 69-й церемонії вручення премії Золотий глобус. У минулому році він був удостоєний найвищої нагороди Американського інституту кіномистецтва за довічний внесок у кінематограф.

Крім Ікони року нагороди People`s Choice Awards були вручені і в інших номінаціях. Так, голлівудські зірки Емма Стоун і вже практично беззмінний в цій категорії Джонні Депп стали улюбленими артистами 2012 року.

На звання американського народного артиста 2012 року були також номіновані Хью Джекман, Роберт Паттінсон, Деніел Редкліфф і Райан Рейнольдс. Серед актрис публіка виділила Енн Хетевей, Джулію Робертс, Пенелопу Крус, Різ Уізерспун.

Коміками року американці визнали Лію Мішель і Ніла Патріка Харріса. Останній перед виходом на сцену поцілував свого чоловіка і заявив, що в машині на стоянці їх чекають усиновлені близнюки.

People`s Choice Awards - єдина в шоу-бізнесі США нагорода, лауреати якої визначаються загальнонаціональним голосуванням. Глядачі голосують за найулюбленіший фільм у різних жанрах, а також найкращих акторів і музикантів. Шоу традиційно транслювалося в прямому ефірі телеканалу CBS.

Нагадаємо, що в 2010 році найкращими артистами року за версією People`s Choice Awards були визнані Джонні Депп і Сандра Буллок.

РИА Новости

