У Німеччині знайшли унікальний лист Бетховена

У Німеччині знайдено раніше невідомий лист композитора Людвіга ван Бетховена. Його демонструватимуть в Інституті Брамса в Любеку.

Шість сторінок листа до приятеля-музиканта Франца Антона Штокхаузена були написані Бетховеном власноруч у 1823 році.

У листі композитор скаржиться на погане здоров`я і важке фінансове становище.

На час його написання композитор був глухим і гостро потребував грошей. Бетховен просить у приятеля допомоги в пошуках покровителя для своєї останньої роботи - Урочистої Меси.

Музичні експерти заявляють, що цей лист має надзвичайну історичну цінність. Торік листок зі списком покупок Бетховена, що складається всього із шести слів, пішов на аукціоні за 60 тисяч доларів.

Нагадаємо, що в 2007 році віденський лікар-патологоанатом Крістіан Райтер назвав мимовільним вбивцею Людвіга ван Бетховена його домашнього лікаря, який використовував свинець для лікування болів у животі, від яких Бетховен страждав в останні роки життя.

Російська служба Бі-бі-сі