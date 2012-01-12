Акунін зізнався, що писав ще під двома псевдонімами

Російський письменник Борис Акунін (справжнє ім`я - Григорій Чхартішвілі) зізнався, що протягом останніх чотирьох років писав ще під двома псевдонімами - Анни Борисової та Анатолія Бруснікіна.

Як розповів Акунін в своєму ЖЖ, йому з певного часу захотілося "писати белетристику якось по-іншому", "не по-акунінськи". Оскільки читач вже чекав від Бориса Акуніна певного жанру, для своїх нових творів, не схожих на попередні, письменник вирішив придумати і нових авторів.

Таким чином був запущений проект з видавництвом АСТ Автори, в рамках якого виходили книги Борисової та Бруснікіна. При цьому умови проекту зобов`язували не розкривати ім`я справжнього автора. Однак, за словами Акуніна, майже відразу після укладення договору пішли чутки - в літературних колах пліткували, що під псевдонімами Борисової та Бруснікіна пише саме Акунін.

У своєму пості Акунін докладно зосередився на вигаданій письменниці Борисовій, яка була вигадана першою. За цей час під її ім`ям вийшли три твори - Там ... (Роман вийшов у видавництві КоЛибри), Креативщик і Vremena goda. Про долю письменника Анатолія Бруснікіна Акунін пообіцяв розповісти в наступному повідомленні, уточнивши, що "там зовсім інша історія".

Перший роман під ім`ям Бруснікіна Девятный Спас вийшов у 2008 році під супроводом великої рекламної кампанії АСТ, що дало привід думати, що за цим псевдонімом насправді ховається відомий автор.

Видавництво АСТ збиралося розкрити інформацію про трьох найпопулярніших письменників зі своєї серії Автори 21 січня. Однак 9 січня на сайті магазину Москва була розміщена обкладинка роману Беллона з прізвищем Акунін, що стоїть над взятим в дужки прізвищем Бруснікін.

На сайті видавництва АСТ зазначається, що головна заслуга проекту полягає в демонстрації того, що невідомі автори також можуть бути популярними.

Справжнє ім`я письменника Акуніна - Георгій Чхартішвілі. Популярність Акунін здобув завдяки детективній серії літературних романів про Фандоріна.

Акунін відомий не тільки літературною діяльністю, а й гострими політичними заявами. Так, 6 грудня письменник заявив, що нинішній прем`єр-міністр РФ Володимир Путін може повторити долю лідера Лівійської Джамагирії Муаммара Каддафі. 19 грудня блог Акуніна на LiveJournal і його поштова скринька на Gmail постраждали від злому. Пізніше письменник повідомив, що Управління з протидії екстремізму знову перевірятиме його роман Весь світ - театр на екстремізм.

Lenta.ru

