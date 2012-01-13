Науковці досліджують печерний монастир на Луганщині

Експерти Інституту археології Національної академії наук України визначили, що знайдений раніше Преображенський печерний монастир на території села Наугольне Сватовського району Луганської області побудовано в XVII-XVIII століттях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, відповідний висновок експерти зробили після відвідин монастиря наприкінці грудня минулого року.

У висновку йдеться про те, що об`єкт культурної спадщини – печерний монастир - може бути інтерпретований як частина підземного комплексу культового призначення - печерного монастиря, аналогічного відомим монастирським комплексам XVII-XVIII століть в крейдяних обривах берегів річок Сіверський Донець і Оскол.

Експерти НАН з`ясували, що найдавніші з датованих написів, зафіксованих у печерному лабіринті, відносяться до 1813 і 1827 років.

«За місцевими переказами, печерний монастир біля села Наугольне був створений місцевими жителями наприкінці XIХ в. Також у печерах фіксуються сліди кількох перепланувань і добудов, тому попередньо їх створення слід віднести до другої половини XVII в. А добудову і реконструкцію - до початку-другої половини XIХ століття», - говориться у висновку експертів, розміщеному на сайті Луганської облради.

Голова облради Валерій ГОЛЕНКО запевнив, що влада допоможе науковцям відновити монастир.

«Дослідницькі роботи обов`язково мають бути продовжені. І у разі, якщо всі припущення вчених про історичну значущість об`єкту підтвердяться, ми обов`язково допоможемо і в його відновленні, і у відродженні печерного монастиря як серйозного духовного центру. Впевнений, він буде цікавий не тільки православним віруючим», - сказав він.

За словами заступника начальника управління культури і туризму Луганської ОДА Володимира ВИБОРНОГО, цього року археологи планують проводити розкопки в монастирі.

«За нашими даними, подібні до нього печерні комплекси є і в Новопсковському районі, а також на території Білокуракиного, Новоайдара, Луганська. Можливо, згодом нам вдасться всі їх включити в єдиний туристичний маршрут», - сказав В.ВИБОРНИЙ.

Печерний монастир на території села Наугольне Сватовського району Луганської області вперше було виявлено луганським художником Дмитром СЕРГІЄНКОМ у 2010 році.

У травні 2010 року, зібравши групу однодумців, він знайшов печерний монастир і повідомив про це луганську владу. 29 липня 2011 року було офіційно відкрито вхід до печерного монастиря, який назвали Преображенським.