Арнольду Шварценеггеру запропонували роль у фільмі Могила (The Tomb), головну роль в якому зіграє Сильвестр Сталлоне.

Відомо, що Могила — трилер, головний герой якого, тюремний фахівець з безпеки Рей Бреслін, сам опиняється під вартою. Рею доводиться влаштувати втечу і зайнятися пошуком людей, що його підставили, повідомляється на сайті Ain`t It Cool.

Спочатку режисером фільму Могила значився Антуан Фукуа, а кандидатом на роль Бреслін розглядався Брюс Вілліс. Потім обидва відмовилися від участі в проекті. Нового постановника досі не призначили.

У пресі з`являлися чутки про те, що роль Бреслін пропонували Шварценеггеру, та актор у результаті надав перевагу зйомкам у фільмі Остання битва (Last Stand). Яку роль пропонують Шварценеггеру тепер, не повідомляється.

Нагадаємо, що з середини 2000-х по 2010 рік Арнольд Шварценеггер не знімався в кіно. Потім він виконав епізодичну роль у фільмі Сильвестра Сталлоне Нестримні. Зараз тривають зйомки Нестримних-2. У цій картині для Шварценеггера передбачена більш помітна роль. Тим не менш, першим за довгий час фільмом, в якому актор зіграє ключового персонажа, стане бойовик Останній рубіж.

Lenta.ru

