Оприлюднено повну конкурсну програму Берлінале

Опублікована повна конкурсна програма 62-го Берлінського кінофестивалю, який пройде з 9 по 19 лютого 2012 року.

Список фільмів-учасників конкурсної програми можна подивитися на сайті Берлінале.

Так, до вже відомого переліку додалася стрічка Машина Джейн Менсфілд (Jayne Mansfield`s Car) спільного американо-російського виробництва. Режисером і сценаристом фільму є Біллі Боб Торнтон. Він же виконав у стрічці одну з головних ролей.

Також у фільмі знялися Кевін Бейкон, Джон Херт, Роберт Дювалл і Роберт Патрік. У якості одного з продюсерів над стрічкою працював Олександр Роднянський.

Нагадаємо, що 62-й Берлінський кінофестиваль відкриється історичною драмою Прощання з королевою, поставленою французьким режисером Бенуа Жако.

Як повідомлялося раніше, головою журі Берлінале призначений британський режисер Майк Лі (Mike Leigh). Судити фільми також будуть французький режисер Франсуа Озон (Francois Ozon), актриса Шарлотта Генсбур (Charlotte Gainsbourg), нідерландський фотограф і режисер Антон Корбайн (Anton Corbijn), минулорічний переможець, нині - претендент на Оскара, іранець Асгар Фархаді (Asghar Farhadi), німецька актриса Барбара Сукова (Barbara Sukowa), голлівудський актор Джейк Джилленхол (Jake Gyllenhaal) і алжирський письменник Буал Сансан (Boualem Sansal).

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